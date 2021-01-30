Teniste flaş seyirci kararı!
Victoria Eyalet Hükümeti Spor Bakanı Martin Pakula, bu sabah Melbourne Park’ta düzenlediği basın toplantısında Avustralya Açık’ta koronavirüs önlemleri dikkate alınarak turnuvanın ilk sekiz günü için günlük 30 bin kişinin maçlara alınabileceğini açıkladı.
Viktoria Eyalet Hükümeti, 8-21 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Avustralya Açık’ta maçlara seyirci alınacağını açıkladı.
Victoria Eyalet Hükümeti Spor Bakanı Martin Pakula, bu sabah Melbourne Park’ta düzenlediği basın toplantısında Avustralya Açık’ta koronavirüs önlemleri dikkate alınarak turnuvanın ilk sekiz günü için günlük 30 bin kişinin maçlara alınabileceğini açıkladı. Çeyrek finallerin başlamasıyla birlikte bu sayının 25 bine düşeceği kaydedildi. Pakula yaptığı açıklamada, ‘’ Turnuvanın sonuna geldiğimizde Rod Laver Arena’da inanılmaz bir atmosfere sahip olacağımız anlamına geliyor. Son birkaç yılla aynı olmayacak ancak dünyanın son dönemde gördüğü en önemli uluslararası olay olacak ifadelerini kullandı. ‘’ Pakula, turnuva boyunca 390 bine yakın seyirci beklediklerini ifade ederken bu sayıya ulaşılması durumunda önceki yıllardaki seyirci ortalamasının yüzde 50’sinden daha az olacağı belirtildi. The Age’de yer alan haberde seyircilerin gündüz ve gece olmak üzere iki grupta alınacağı kaydedildi.
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