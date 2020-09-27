Teniste Fransa Açık heyecanı başladı
Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep, Sara Sorribes Tormo'yu yenerek ikinci tura çıktı.
Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk gününde Simona Halep, Sara Sorribes Tormo'yu 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuva, ana tablo ilk tur karşılaşmalarıyla başladı.
Günün öne çıkan mücadelesinde tek kadınlar 1 numaralı seribaşı Simona Halep, 1 saat 22 dakikada tamamlanan maçta dünya 70 numarası Sara Sorribes Tormo'yu 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti. İkinci tura yükselen Halep, Irina Camelia Begu-Jil Teichmann eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı Victoria Azarenka ise 1 saat 1 dakika sonunda 6-1 ve 6-2'lik setlerle Danka Kovinic'i 2-0 yenerek tur atladı. Azarenka, ikinci turda Anna Schmiedlova-Venus Williams maçının kazananı ile mücadele edecek.
Turnuvaya ilk kez katılan 19 yaşındaki Jannik Sinner, 1 saat 59 dakika süren mücadelede tek erkeklerde 11 numaralı seribaşı David Goffin'i 7-5, 6-0, 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek günün sürprizine imza attı. İkinci tura adını yazdıran dünya 70 numarası Sinner, Benjamin Bonzi ile eşleşti.
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