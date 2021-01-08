Teniste sevindiren sonuç, 2. tura çıktı

08 Ocak 2021 Cuma, 09:37

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Open’da Polonyalı Kacper Zuk’u yenerek profesyonel kariyerinde ikinci kez ATP düzeyindeki bir turnuvada tur atladı.

Merkez kortta 1 saat 49 dakika süren mücadelede 24 yaşındaki Çelikbilek, ilk servislerinden yüzde 76 ile puan çıkardı ve rakibi Zuk'a verdiği 10 servis kırma puanından yalnızca birini kaptırdı. Zuk'u 7-6, 7-5’lik skorla saf dışı bırakan Altuğ adını son 16’ya yazdırdı. Milli tenisçi Antalya Open’da çeyrek finale yükselmek için 3 ATP şampiyonluğu bulanan turnuvanın 6 numaralı seri başı Nikoloz Basilashvili ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Open’daki ana tablo mücadelelerinin diğer eşleşmelerinde ise 2 numaralı seri başı David Goffin, 8 numaralı seri başı Alexander Bublik, Stefano Travaglia ve Emil Ruusuvuori ikinci tura yükselmeyi başardı. Michael Vrbensky, Pavel Kotov, Alex Molcan, Dimitar Kuzmanov, Matthias Bachinger ve Adrian Andreev ise elemelerin final turunda rakiplerini saf dışı bırakarak ana tablo için boşta olan son altı bilete adlarını yazdırdılar.

SERİ BAŞLARINDAN TEK FİRE KECMANOVİC’DEN

Dünya 16 numarası Belçikalı raket David Goffin çiftlerde partneri olan rakibi Pierre-Hugues Herbert karşısında 3-6, 7-5, 6-0’lık setlerle kazanmasını bildi. 7 numaralı seri başı olarak mücadele eden Sırp tenisçi Miomir Kecmanovic ise turnuvaya veda eden ilk seri başı oldu. Kecmanovic’i 1-6, 6-4, 6-0 ile mağlup eden Stefano Travaglia, Çek raket Jiri Vesely’i 6-3, 7-6 ile yenen Emil Ruusuvuori’nin rakibi oldu. 6 numaralı seri başı Nikoloz Basilashvili ise İtalyan tenisçi Andrea Arnaboldi’yi 4-6, 7-5, 6-1 yenerek milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ile eşleşti.

Çiftler karşılaşmalarının da başlayacağı Antalya Open yarın saat 10.00’dan itibaren Ergi Kırkın-Matteo Berrettini, Marsel İlhan-Adrian Andreev, Umut Akkoyun/Mert Naci Türker-Nikoloz Basilashvili/Andre Begemann, Tuna Altuna/Altuğ Çelikbilek-Ivan Dodig/Filip Polasek’in de korta çıkacağı tam 15 karşılaşmaya sahne olacak.

