Teniste sona doğru!
Sezon sonu turnuvasında çıktığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan Medvedev, yarı finalde İspanyol Rafael Nadal ile karşılaşacak.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Rus Daniil Medvedev, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 2-0 yendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, 6. gün maçlarıyla devam etti.
Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı 6. günün kapanış maçında, 4 numaralı seri başı Medvedev ile 8 numaralı seri başı Schwartzman karşılaştı.
Medvedev, 1 saat 13 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Sezon sonu turnuvasında çıktığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan Medvedev, yarı finalde İspanyol Rafael Nadal ile karşılaşacak.
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