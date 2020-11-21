Teniste sona doğru!

Sezon sonu turnuvasında çıktığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan Medvedev, yarı finalde İspanyol Rafael Nadal ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2020 Cumartesi, 09:21
Teniste sona doğru!
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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Rus Daniil Medvedev, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, 6. gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı 6. günün kapanış maçında, 4 numaralı seri başı Medvedev ile 8 numaralı seri başı Schwartzman karşılaştı.

Medvedev, 1 saat 13 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Sezon sonu turnuvasında çıktığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan Medvedev, yarı finalde İspanyol Rafael Nadal ile karşılaşacak.



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