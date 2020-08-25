Tepki çeken paylaşımları yapan kişi yakalandı
Sosyal medyada kucağında bebeğiyle çektirdiği uygunsuz fotoğraflar ve mesajlar paylaşan hesap kullanıcısı yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal medyada uygunsuz fotoğrafı paylaşılan kadınla ilgili açıklama geldi: Fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu Instagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan Instagram hesabını kullanan şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlık'tan şu açıklama yapıldı:
"Sosyal medya platformu Twitter’da, #elifsaritutuklansin isimli etiket ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde;
Söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır.
Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır.
Y.E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir."
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