Tepki çeken sınav iletisi

06 Kasım 2020 Cuma, 06:00

İzmir’de meydana gelen depremin etkileri devam ederken Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda (KKK) verilen bir dersin sınavı için gönderilen bilgilendirme iletisi öğrencilerin tepkisini çekti.

İletide, İzmir’deki depremden etkilenen öğrencilerin, “binalarının depremden zarar gördüğüne dair teyit yazısı” ileterek normal sınavdan daha zor olacak telafi sınavına girebileceği kaydedildi.

Tepkiler üzerine gönderilen ikinci iletide telafi sınavının, normal sınav ile aynı zorlukta olacağı, depremden etkilenen öğrencilerin listesinin de kendilerine iletileceği kaydedildi. Dersi veren akademisyenin, kendisine gönderilen bir tepki iletisine verdiği yanıtta, “Bakû depremini 90’lı yıllarda 6.7 ile yaşadım, neredeyse hiç hasar tespit edilmedi. Benim minik kısa sınavım değil, sorumlu tutulması gereken pek çok ayrıntı var” demesi de dikkat çekti.