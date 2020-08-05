Tepkiler dinlenmiyor, yaban hayvanlarını vurmak için ihaleler devam ediyor

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:40

Tarım ve Orman Bakanlığı dağ keçileri, kızıl geyikler ve çengel boynuzlu dağ keçileri gibi yaban hayvanlarının avlattırılması için yeni ihaleler açmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 13’üncü Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü, “Av turizmi kapsamında avlattırılacak yabancı avcı kotalarının satış işi” adı altında bugün ihale yapacak. 10 dağ keçisinin avlanması ihalesi, “pazarlık” yöntemiyle Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhale ilanına göre Erzincan’ın Abrenk bölgesinde bir, Doğandere bölgesinde iki, Bağlıca bölgesinde iki, Çayyaka bölgesinde bir, Dutluca bölgesinde iki ve Sarıçiçek bölgesinde de iki dağ keçisi olmak üzere toplam 10 dağ keçisi ihaleyle katlettirilecek. Dağ keçisinin avlattırılması için düzenlenecek ihalede toplam muhammen bedel ise 227 bin TL olarak belirlendi.

KATLİAMIN KURSU DA 203 TL

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı duyuruda ‘Avcılık Eğitim Kursu’ açılacağı ve ‘aday avcılardan’ da 203 lira 21 kuruş ücret alınacağı belirtildi. Buna göre avcılık eğitim kursunda eğitimler, profesör, doçent, öğretim görevlisi ve okutmanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler tarafından verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, ‘av turizmi’ kapsamında elde ettiği gelir de her yıl katlanarak arttı.

Bakanlık, 2000-2001 sezonunda av turizmi kapsamında sadece 153 bin TL gelir elde ederken bu tutar 2005-2006 döneminde 1 milyon 618 bin, 2010- 2011’de 2 milyon 498 bin, 2016-2017’de 3 milyon 332 bin, 2017-2018 sezonunda 7 milyon 801 bin ve 2018-2019’da da 6 milyon 801 TL gelir elde etti. Bakanlığın 19 yılda hayvan katliamlarından elde ettiği toplam gelir 22 milyon 300 bin TL’yi geçti.