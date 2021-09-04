'Tercih etmek zorunda olsaydınız' anketinde CHP ve AKP detayı
MetroPoll Araştırma Şirketi'nin Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2021 anketi yayımlandı. Ankette kararsızlara, "Mevcut partiler arasında birini tercih etmek zorunda olsaydınız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildi. Bu yöndeki soruda AKP ve CHP oylarını yüzde 1,5 artırırken, İYİ Parti de yüzde 1 artırdı.
Kararsızlara, "Mevcut partiler arasında birini tercih etmek zorunda olsaydınız hangisini tercih ederdiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette şu sonuçlar alındı:
AKP: Yüzde 26,9
CHP: Yüzde 20
İYİ Parti: Yüzde 12,5
HDP: Yüzde 10
MHP: Yüzde 9,1
SP: Yüzde 1,2
MEMLEKET: Yüzde 1,3
DEVA: Yüzde 0,8
DİĞER: 1,9
Kararsızım: Yüzde 3,9
Protesto oy: Yüzde 6,3
CEVAP YOK: Yüzde 6
"Mevcut partiler arasında birini tercih etmek zorunda olsaydınız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu sorulmadan partilerin anketteki oy dağılımı şöyle oldu:
AKP: Yüzde 25,4
CHP: Yüzde 18,5
İYİ Parti: Yüzde 11,5
HDP: Yüzde 9,8
MHP: Yüzde 8,9
SP: Yüzde 1,2
MEMLEKET: Yüzde 1
DEVA: Yüzde 0,7
DİĞER: 1,9
Kararsızım: Yüzde 7,3
Protesto oy: Yüzde 6,3
CEVAP YOK: Yüzde 7,7
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