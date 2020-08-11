Terim'in listesi hazır

11 Ağustos 2020 Salı, 09:36

Galatasaray, transferde çok kritik bir haftaya giriyor. Yeni sezon için yarın topbaşı yapacak sarı-kırmızılılarda mevcut kadroya Arda Turan'ın ardından yapılacak takviyelerden 4'ü belli. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui transferlerinin cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Diğer transferlerin durumu ise belirsiz. Yönetim ile teknik ekip bugün üçüncü kez toplantı yapacak ve transferdeki yol haritasını belirleyecek.

Teknik direktör Terim'in önceliği ise merkez orta saha. Deneyimli hocanın elinde en kritik bölgede A takım seviyesinde defansif oyuncu sayısı yetersiz. Terim'in yönetimden önceliğin bu bölgeye verilmesini isteyeceği; takımı ve ligi tanıdıkları için Seri ve Lemina'nın kiralanmasını bu yüzden talep ettiği öğrenildi. Aslan, Muslera dönene kadar kaleyi emanet edeceği isim konusunda da kararını bu hafta verecek. Volkan Babacan, Beto ve Lung gündemde.

TERİM ÜST SEVİYE KANAT OYUNCUSU İSTİYOR

Galatasaray'ın merkez orta sahadan sonraki en sorunlu bölgesi kanatlar. Sağ ve sol açığa Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu takviyeleri yapılsa da Terim'in Onyekuru benzeri üst seviyede bir oyuncu istediği biliniyor. Bordeaux'dan Kalu ve Onyekuru'nun Monaco'dan takım arkadaşı Musaba, öne çıkan isimler. Kadro derinliği için Altınordu'dan Hüseyin Atakan Üner de takip ediliyor.

MODER'E 2 MİLYON AVRO

Merkez orta saha için Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri Jakub Moder oldu. Lech Poznan'da 26 maçta 5 gol – 5 asiste imza atan 21 yaşındaki Polonyalı oyuncunun düşük maliyeti, Cimbom'u cezbediyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan, iki ayağını da kullanan, dinamizmiyle dikkat çeken Moder'in transferini sarı-kırmızılılar, 2 milyon Avro'ya bitirmeye çalışıyor.





Kaynak: Sözcü-Skor