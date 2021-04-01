Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 2'si terör örgütü PKK zanlısı, 3 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmada, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede, 3 şüphelinin Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığını tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda PKK zanlıları A.K ve Irak uyruklu K.H ile Y.G'yi yakaladı.
Şüphelilerden A.K'nin, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı öğrenildi.
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