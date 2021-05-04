TESK Genel Başkanı Palandöken: İnternet satışlarına da kısıtlama getirilmeli
TESK Genel Başkanı Palandöken, marketlerde zorunlu ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına gelen yasağın internetten satışları da kapsaması çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanlığının "market tedbirleri"ne ilişkin genelgesine Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den destek geldi.
Yazılı açıklamasında, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili usul ve esasların yeniden belirlenmesinin esnaf ve sanatkar adına sevindirici bir karar olduğunu belirten Palandöken, "Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi. Haksız bir uygulama ortadan kalktı." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, marketlerde bazı ürün gruplarının satışının yasaklanmasının yalnızca fiziksel ortamda gerçekleştirilen alışveriş için geçerli olduğuna buna karşın internetten satışların ise devam edeceğine işaret ederek "Marketlerin internet satışlarına da kısıtlama getirilmeli. Bu konuda bulunduğumuz taleplerin takipçisi olacağız" dedi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, market tedbirleriyle ilgili yeni kısıtlamaların internet üzerinden yapılan alışverişleri kapsamadığını açıklamıştı.
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