'Teşkilat Genç Sivillere' bırakılmış diyerek istifa etti
DEVA Partisi İstanbul İl Yöneticisi Oğulcan Tanrıyar, “Teşkilat Genç Sivillere bırakılmış” diyerek partisinden istifa etti. Tanrıyar, istifasını parti yöneticilerinin olduğu WhatsApp grubundan paylaştı.
Ali Babacan’nın kurduğu DEVA Partisi’nin İstanbul İl Yöneticisi Oğulcan Tanrıyar, “Teşkilat Genç Sivillere bırakılmış” diyerek istifa etti. Partisinin WhatsApp grubundan bir yazı yayımlayan Tanrıyar, “Büyük umutlarla girdiğim DEVA Partisi’ni büyük hayal kırıklığıyla ‘Genç Siviller’ oluşumuna bırakıyorum” dedi.
Odatv'de yer alan habere göre; Oğulcan Tanrıyar şu ifadeleri kullandı:
“Mücadelemi onların olduğu yerde vermeyeceğim. Benim hayatımda en önemli varlığım önce vatanım sonra ailemdir. Ailemin bütün fertleri bana karşı çıkarken onlara ‘önce vatan’ diyerek DEVA Partisi’ne girdim. Fakat bir de baktım ki bu teşkilat komple ‘Genç Siviller’e bırakılmış veya onlar tarafından alınmış. Arkadaşlar bir teşkilatta yönetim bu kadar UNİCEF’e bile verilmez, ki bahsettiğimiz oluşum öyle tertemiz bir oluşum da değil.
Genç Sivillerin
- Kurucusu kaçak
- Avukatının daha yeni Fetullah’la ağlaştığı sarıldığı görüntüler yayınlandı.
- En çok izlenen haber programları son bir ay içinde bu gruba alenen FETÖ’cü dedi.
- En çok satan gazete ‘FETÖ’cü Genç Siviller’ diyerek manşet attı.
- Yandaş yayınlar da aynı manşetlere başladı.
Şahısların FETÖ’cü olup olmadıkları beni hiç ilgilendirmiyor. Net şekilde vurguluyorum, kimsenin şahsına FETÖ’cü demiyorum! FETÖ ile adı anılan bir grup olması benim için yeterli!
İstifamı usule uygun şekilde de uygulayacağım. ‘Genç Siviller Rahatsız’ sloganıyla çıktığınız bu yolda ‘Kim rahatsız olunca memlekete hayırlı?’ onu zaman gösterecek.”
En Çok Okunan Haberler
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Muharrem İnce'nin kuracağı partiye mi geçiyorlar?
- İktidarın atadığı 71 rektör 0, Ayşe Buğra 5776
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- RTÜK, yine ceza yağdırdı
- Ankara'da tedirgin eden görüntüler!
- Şeriatçı vakıftan üniversite
- CHP'li vekil Başarır'dan Adalet Bakanı'na sert tepki
Video Haberler
- İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Az daha ölüyordu
- İBB Meclisi'nde 'tetikçi müfettiş' tartışması
- AKP'li eski bakandan iktidara gönderme
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Başak Demirtaş'tan 'açık görüş' tepkisi
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Muharrem İnce'nin kuracağı partiye mi geçiyorlar?
- İktidarın atadığı 71 rektör 0, Ayşe Buğra 5776
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- RTÜK, yine ceza yağdırdı
- Ankara'da tedirgin eden görüntüler!
- Şeriatçı vakıftan üniversite
- CHP'li vekil Başarır'dan Adalet Bakanı'na sert tepki