Tesla 135 bin aracını güvenlik sebebiyle geri çağırdı

03 Şubat 2021 Çarşamba, 15:53

Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bir mektupta araçlarını geri çağırma talebinde bulundu. Model X ve S araçlarının güvenlik sorunu teşkil ettiğini Tesla'ya bildirdi.

Kurum, dokunmatik ekran arızalarının "kötü hava koşullarında sürücünün görüşünü azaltabilecek" önemli güvenlik sorunları oluşturduğunu söyledi. Bu sorunlar arasında arka görüş kamerasında görüntü kaybı, dönüş sinyalinde ışık kaybı, ön camdaki buğu ve buz çözme sisteminin çalışmaması gibi problemler bulunuyor.

Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla'nın 27 Ocak'a kadar geri çağırma talebine yanıt vermesini istedi. Tesla ise aynı gün geri çağırma konusunda kurum ile anlaştı.

30 MART'TA BAŞLAYACAK

Araçların geri çağırma süreci 30 Mart'ta başlayacak. Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi 158 bin aracın geri çağrılmasını istedi fakat Tesla geri çağırmanın 2018 yılının mart ayından sonra üretilen güncelleştirilmiş işlemcilere sahip araçları kapsamadığını belirtti. Tesla, Amerikalı müşterilerinin yüzde 88'inin dokunmatik ekran arızası için internet üzerinden güncelleme aldığını açıkladı.

Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, 2020 yılının Haziran ayında araçlardaki medya kontrol ünitesinin dokunmatik ekranların bozulmasına yol açtığına dair şikayetler üzerine bir araştırma başlattı.

Birçok şikayete göre, Tesla aracın garanti süresi sona erdiğinde araç sahiplerinin dokunmatik ekran ünitesinin değişimi için ödeme yapmasını istedi. Ancak şu an Tesla arızalı parçayı ücretsiz değiştirecek ve daha önceden bu işlem için ücret ödeyen müşterilerine tazminat ödeyecek.