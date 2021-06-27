Tesla 285 bin aracını geri çağırıyor: Güvenlik tehlikesi oluşturabilir

27 Haziran 2021 Pazar, 17:27

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, Çin’de kullanımda olan 285 bin aracını geri çağıracağını bildirdi

Çinli yetkililerin yaptığı açıklamada, Tesla’nın Çin'de yaklaşık 285 bin elektrikli aracını geri çağıracağı aktarılırken, araçlarda hız sabitlemede sorun yaşandığı belirtildi.

OTOMOBİLLER ANİDEN HIZLANABİLİR

Hız sabitleme fonksiyonunun, kazara devreye girebileceği aktarılırken, otomobillerin aniden hızlanmasına neden olabileceği ve bu sebeple güvenlik tehlikesi oluşturabileceği aktarıldı.

NTV'nin aktardığına göre, Çin sosyal medya platformu Weibo'da bir mesaj yayınlayan Tesla, "Özel durumlarda potansiyel güvenlik tehlikeleri var" dedi.

Çin'in piyasa düzenleyicisi ise yaptığı açıklamada Tesla’nın Çin’de üretilen 211 bin 256 Model 3 Sedan, 38 bin 599 Model Y kompakt crossover ve ithal edilen 35 bin 665 Model 3’ü kapsadığı belirtildi.

SON 19 AYDA ÜRETİLEN ARAÇLARI KAPSIYOR

Tesla ayrıca geri çağırmanın Aralık 2019 ile Haziran 2021 dönemi arasında üretilen araçları kapsadığını da sözlerine ekledi.

Şirket, araçlardaki seyir kontrol yazılımını uzaktan yükseltmeyi planladığını ve bunun da araç sahiplerini arabalarını servise götürme zahmetinden kurtaracağını söylerken, sorunları uzaktan tamir edilemeyen kişilerle iletişime geçileceğini söyledi.