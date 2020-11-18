Tesla, Aralık'ta S&P 500 endeksine katılacak

18 Kasım 2020 Çarşamba, 11:34

Bu, Tesla CEO'su Elon Musk için büyük bir kazanım niteliğinde. Tesla hisseleri, fonların 51 milyar dolarlık işlem yapacağı beklentisiyle yüzde 14 yükseldi.

S&P Dow Jones Endeksleri, şirketin 21 Aralık'ta işleme açılmasından önce yatırım fonları açısından kolaylık sağlanması amacıyla muhtemelen iki dilim halinde S&P 500 endeksine katılacağını duyurdu.

S&P Dow Jones Endeksleri, "(Tesla), S&P 500'e son on yılda en büyük eklemelerden biri olacak ve sonuç olarak S&P 500 tarihindeki en büyük fon alım satımlarından birini oluşturacak" dedi.

400 milyar doları aşan borsa değeriyle Tesla, endekse dahil edilen en değerli şirketlerden biri olacak.

Kaynak: Reuters