Tesla enerji kapasitesini 5 kata çıkaran yeni pillerin üretildiğini duyurdu
ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, mevcut pillerin enerji kapasitesini 5 katına çıkaran 'tabless' isimli yeni pillerini tanıttı.
Tesla'nın kurucusu ve ABD'li girişimci Elon Musk,mevcut pillerin enerji kapasitesini 5 katına çıkaran 'tabless' isimli yeni pillerin üretildiğini duyurdu.
Elektrik motorlu otomobil üreticisi Tesla kurucusu Musk, Battery Day etkinliği kapsamında 'tabless' isimli yeni pillerini tanıttı.
Tabless mevcut pillerin enerji kapasitesini 5 katına çıkardığı kaydedildi. Elektrik motorlu araçlarda söz konusu pillerin kapasiteyi arttıracağı, maliyeti ise azaltacağı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
Video Haberler
- Üsküdar Sahili'ndeki 2 büfe yıkıldı
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
- Saç saça kavgayı, araya giren erkekler güçlükle ayırdı!
- İBB ve USTDA arasında 5 milyon dolarlık hibe anlaşması
- Müge Anlı'dan yeni Aleyna Çakır açıklaması
- Görüntüleri sosyal medyada gündem olan doktoru üzen olay
- Yavuz Bingöl: Yandaşlık kötü bir şey değil
- Parkta sopa ve kürekle ‘korku’ nöbeti
- Canlı yayında açıkladı: Ben de aynı sorunu yaşıyorum
- Gömüldükten sonra tabutu yakıldı
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı