Tesla enerji kapasitesini 5 kata çıkaran yeni pillerin üretildiğini duyurdu

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, mevcut pillerin enerji kapasitesini 5 katına çıkaran 'tabless' isimli yeni pillerini tanıttı.

DHA
23 Eylül 2020 Çarşamba, 14:26
Tesla enerji kapasitesini 5 kata çıkaran yeni pillerin üretildiğini duyurdu
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Tesla'nın kurucusu ve ABD'li girişimci Elon Musk,mevcut pillerin enerji kapasitesini 5 katına çıkaran 'tabless' isimli yeni pillerin üretildiğini duyurdu.

Elektrik motorlu otomobil üreticisi Tesla kurucusu Musk, Battery Day etkinliği kapsamında 'tabless' isimli yeni pillerini tanıttı.

Tabless mevcut pillerin enerji kapasitesini 5 katına çıkardığı kaydedildi. Elektrik motorlu araçlarda söz konusu pillerin kapasiteyi arttıracağı, maliyeti ise azaltacağı belirtildi.


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