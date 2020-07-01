Tesla, Toyota'yı geride bırakarak 'dünyanın en değerli otomobil üreticisi' oldu

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 18:02

ABD merkezli, elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları üreticisi Tesla, ABD borsasına girişinin 10. yıl dönümünü kutladığı gün, rakibi Toyota'yı geride bırakarak, piyasa değeri bazında 'dünyanın en değerli otomobil üreticisi' ünvanına sahip oldu.

Şirketin hisseleri geçtiğimiz yıldan bu yana beş kat artarak, 12 ay önceki 230 dolardan Çarşamba günü 1.100 dolara fırladı ve böylelikle şirketin piyasa değeri de 205 milyar dolara yükseldi.

YALNIZCA 500 BİN ARAÇ ÜRETİYOR

Reuters'ın haberine göre, Tesla'nın hisselerindeki ani yükseliş, konuyu takip eden uzmanların dikkatini çekti. Zira şirket yılda yalnızca 500 bin araç üretiyor. Şirket bundan sonraki çeyrekte de aynı ivmeyle yükselmeye devam ederse, ilk kez 4 çeyrek boyunca yükselişini sürdürmüş olacak.

Toyota'nın hisseleri, kazancının 16 katında işlem görürken, Tesla'nın hisseleri, şirket karının neredeyse 220 katından fazla değere sahip. Tesla'nın gerçekleştirdiği bu sıçrama ise Amazon gibi teknoloji devlerinin gördüğü rakamların iki katına yakın.



TOYOTA: LEHMAN KRİZİNİ GEÇECEK

Küresel koronavirüs salgınının etkileri en çok da otomobil üreticilerini vurdu. Yılda 10 milyondan fazla araç üretmesine karşın, dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarını kapatmak zorunda kalan Toyota'nın hisseleri, Şubat ayının başından bu yana yüzde 12'den fazla değer kaybetti ve böylelikle şirketin piyasa değeri de yaklaşık 200 milyar dolara geriledi.

Mayıs ayında açıklama yapan Japon otomobil üreticisi Toyota, faaliyet karının bu yıl yüzde 80 oranında düşüş kaydedeceğini ve araç satışlarındaki düşüşün “Lehman krizinden daha büyük” olacağı konusunda uyarıda bulundu.