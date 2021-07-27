Tesla'dan rekor kâr: 1.14 milyar dolar
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ikinci çeyrekte rekor seviyede kâr açıkladı.
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla daha az maliyetli elektrikli otomobillerin satışlarının artmasının etkisiyle ikinci çeyrekte 1.14 milyar dolar ile rekor seviyede kâr açıkladı.
Ancak Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın fabrikalarının geçici olarak kapanmasına neden olan dünya genelindeki çip sıkıntısının ciddi olmaya devam ettiğini açıkladı ve ilk elektrikli pick-up modeli Cybertruck ve yeni nesil bataryaların zamanlaması hakkında detay vermedi.
Tesla ikinci çeyrekte 11.96 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 6.04 milyar dolar gelir elde etmişti.
Refinitiv'den alınan IBES verilerine göre analistler Tesla'nın 11.3 milyar dolar gelir açıklamasını bekliyordu.
Tesla'nın hisse başına kârı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1.45 dolar oldu.
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