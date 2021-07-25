Tesla’nın CEO’su Elon Musk’tan Hindistan adımı

25 Temmuz 2021 Pazar, 11:06

Elon Musk Twitter'da yaptığı açıklamada, Tesla Inc'nin Hindistan’da satışa çıkaracağı otomobillerde başarılı olması halinde, ülkede bir fabrika kurmasının olası olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansının konuyla ilgili bilgisi olan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Tesla Hindistan hükümetinden, ithal edilen elektrikli araçlar için alınan vergi oranlarında indirim talep etti.

Musk, Twitter’da Tesla’nın otomobillerinin Hindistan'da piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak sorulan bir soruya cevap olarak, şirketin bu konuda istekli olduğunu açıkladı. Musk Twitter’dan verdiği cevapta, "Ancak elektrikli araçlar için en azından gümrük vergisinde geçici bir indirim olacağından umutluyuz" ifadelerini kullandı.

VERGİLERİN YÜZDE 40'A DÜŞÜRÜLMESİ TALEBİ

Tesla bu yıl, Hindistan'da satışlara başlamayı hedefliyor. Reuters’ın dayandırdığı kaynaklara göre şirket, Hindistan’da bakanlıklara ve ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan Niti Aayog'a yazdığı bir yazıda, ithal edilen ve montajı tamamlanmış elektrikli otomobiller için federal vergilerin yüzde 40'a düşürülmesinin daha uygun olacağını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yerel üretimi artırmak amacıyla, ithal edilen ürünlerde uygulanan yüksek vergi oranları konusunda ısrarcı olması sebebiyle, hükümetin Tesla’nın talebini reddedebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hindistan'daki diğer lüks otomobil üreticileri de geçmişte, ithal otomobiller üzerindeki vergi oranının düşürmesi için hükümete talepte bulunmuş, ancak yerel rakiplerin baskısı nedeniyle isteklerinde pek de başarılı olamamıştı.

Kaynak: Bloomberg HT