Tespih gasbı sanığına 3 yıl hapis

14 Temmuz 2020 Salı, 18:34

İddiaya göre, çocukluk arkadaşı olan Ahmet T. ve V.M. tespih yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonucu V.M. rahmetli ağabeyinden kalan gümüş işlemeli kuka cinsi tespihini arkadaşı Ahmet T.'nin gasbettiğini öne sürerek, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Şüpheli Ahmet T., gözaltına alınarak, tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Şüpheli hakkında, 'Yağma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Ahmet T. bugünkü duruşmada hazır bulundu. Mağdur V.D. ise, duruşmaya katılmadı. Olay tarihinde alkollü olduğunu öne süren sanık Ahmet T., "Tespihi istedim, Bir süre çektim. 'Hediyen olsun' dedim. V.M., 'ağabeyimin hatırası' dedi. Ardından elimi cebime attığımda tespihi bulamadım. Eve gittiğimde arabanın arka koltuğunda buldum. Oraya düşürmüşüm. Zorla ya da darbederek, almadım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Ahmet T.’yi, 'yağmaya teşebbüs' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay süreci göz önüne alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.