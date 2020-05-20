Testler negatif, idmanlara devam

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 15:36

Fenerbahçe, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalarına yaptığı antrenmanla yeniden başladı.

Sarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçeli oyuncular 4'erli gruplar halinde topla yaptıkları ısınma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı kuvvet ve dayanıklılık parkuruyla devam ettirdi. Antrenman aerobik koşuyla sona erdi.

Hijyen kurallarının üst noktada olduğu öğrenildi.