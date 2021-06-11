Tez-Koop-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi yetkisinin bulunduğu TÜBİTAK'a açtığı davayı kazandı

11 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Tez-Koop-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi (TİS) yetkisinin bulunduğu TÜBİTAK’ta, sendikaya üye olmayan ve farklı sendikaların örgütlenmesine aktif olarak katılanlara, “fazladan ücret ve sosyal yardım yapılması” üzerine başlattıkları yargı sürecinde karar çıktı. Ankara 40. İş Mahkemesi, dayanışma aidatı ödenerek sözleşmeden yararlandırılmada, sözleşmenin imzalandığı tarihin geçerli olduğunu vurguladı.

TÜBİTAK’ta TİS yetkisi bulunan Tez-Koop-İş, 20 Eylül 2019’da, 1 Mart 2019 - 28 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan TİS imzaladı. Buna göre, sendikaya üye olmayanlar, sendikaya dayanışma aidatı ödeyerek, TİS’in imzalandığı tarihten itibaren TİS’ten faydalabileceklerdi. Ancak, “Tez-Koop-İş’e üye olmayanların, 20 Eylül yerine 1 Mart’tan itibaren sözleşmeden faydalandırıldığı” iddiası tartışma yarattı. Tez-Koop-İş, konuyu yargıya taşımıştı.

FAZLA ÜCRET VE YARDIM

Kararı değerlendiren Tez-Koop-İş, “sendikalarına üye olmayan, karşıt sendikanın da örgütlenmesine aktif olarak katılanlara, yazılı başvurulara karşın haksız biçimde fazladan ücret ve sosyal yardım yapıldığını” belirtti.

“TÜBİTAK’ta görev yapan kimi yöneticilerin sorumluluğu altında gerçekleşen bu durumun, bir yandan sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin bir duyarsızlık olarak yorumlandığını, diğer yandan yapılan yasadışı haksız ödemeler ile kamu zararına yol açıldığını” belirten sendika, şu ana kadar oluşan 2 milyon liralık kamu zararının ilgili görevlilerden tahsil edilmesi amacıyla da başvuruların yapıldığını aktardı.