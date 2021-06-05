Sendikalara göre yıllık enflasyon yüzde 16.59 değil, yüzde 30’un üzerinde

05 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Sendikaların hesaplamalarına göre yıllık enflasyon yüzde 30’un üzerinde. Gıda enflasyonu ise yüzde 50’yi aşmış durumda. Ücretlerdeki artışların TÜİK rakamlarına göre belirlendiğine işaret eden sendikaların hesaplamalarına göre 5 ayda oluşan enflasyon farkı da yüzde 3.39 değil, yüzde 10’u aşıyor.

FARK YÜZDE 10

TÜİK’e göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39, yıllık enflasyon yüzde 16.59. Bu verilere göre memur ve memur emeklileri için 5 ayda yüzde 3.39 oranında enflasyon farkı oluşmuş durumda.

Birleşik Kamu-İş’e göre, ilk beş aylık enflasyon yüzde 13.7. Yıllık enflasyon ise yüzde 32.5. Bu durumda beş ayda oluşan enflasyon farkı yüzde 10’u aşıyor.

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) ise beş aylık enflasyonun yüzde 15.23, yıllık enflasyonun da yüzde 34.65 olarak hesaplıyor. BES’e göre kamu emekçilerinin ücretlerinde yılın ilk beş ayında meydana gelen kayıp yüzde 12.23. BES’e göre yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 17.04 değil yüzde 52.52.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK), aralık ayına göre gıdadaki artış yüzde 8.88, konut giderlerinde yüzde 6.15 ve sağlık giderlerinde yüzde 12.32 iken, memur ve emeklileri ilgilendiren enflasyon artışının aralık ayına göre yüzde 6.39 olmasının kabul edilebilir bir açıklaması bulunmadığına dikkat çekiyor.

BASK, “İşin daha ilginç yanı mayıs ayı YÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) artış oranının yüzde 3.92, yılın ilk beş aylık artış oranının ise yüzde 17.34 olmasıdır. TÜFE ve YÜFE arasındaki fark enflasyonun vatandaşa yansımasında gizlenen kısımdır. TÜİK’ten fiyat alınan adreslerin paylaşılmasını istiyoruz” çağrısını yaptı. BASK memurların ocakta aldığı zammın enflasyon tarafından yutulduğunu açıkladı.