20 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, AKP’nin yerel yönetimlerini kazanamadığı sahil şeritlerinde bulunan belediyelerin ellerindeki işletmeleri almanın yeni yöntemini bulduğunu söyledi. Alban, son günlerde adı “sahillerin ihalesiz devriyle” gündeme gelen Muğla Turizm Çevre Vakfı’nın (MUÇEV), AKP tarafından işletmeleri almak için kullanıldığını bildirdi.

Alban, böylece muhalefet partileri tarafından yönetilen belediyelerin kaynaklarının da kesildiğini vurguladı. CHP’li Alban, sürecin nasıl işlediğini anlatırken, “tezgâhın yeni adı MUÇEV” dedi. Öncelikle daha önceki yıllarda ya da AKP döneminde “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilmiş yerlerdeki işletmelerin tespit edildiğini belirten Alban, “Bu sahillerdeki yerleri eğer muhalefet partili belediyeler işletiyor ise bakanlık ve valilik protokolü ile hemen belediyeden alınıp Muğla Turizm Çevre Vakfı’na (MUÇEV) devrediliyor. Eğer yerel seçimlerde belediye yönetimini AKP veya MHP kazanırsa MUÇEV’in işletme hakkı iptal edilip, plajlar tekrar belediyeye devrediliyor” dedi.

Bunun örneğinin Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nda yaşandığını kaydeden Alban, plajın işletme hakkının, yıllarca CHP’li Ortaca Belediyesi’ne verilmediğini, geçen yerel seçimlerde belediye yönetimini MHP’nin kazanmasının ardından işletme hakkının apar topar MHP’li belediyeye devredildiğini bildirdi.

MUÇEV’in iktidarın iki işini birden yaptığını anlatan Alban, hem muhalefetin yönettiği yerel yönetimlerin kıyılardaki işletmelerden gelecek olan kaynaklarının kesildiğini hem de bu şirketin yönetim kuruluna atanan kişiler üzerinden yandaşa rant sağlanmış olduğunu vurguladı.

SADECE EGE DEĞİL

Ege sahillerinin ardından Akdeniz ve Marmara sahillerinde de her taşın altından MUÇEV’in çıkmaya başladığına dikkat çeken Alban, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Muğla Valiliği’ne bağlı olan Muğla Hizmet Vakfı’nın yüzde 50’şer ortaklıkla kurduğu MUÇEV’in, sahil işletmelerini aldığını söyledi.

Alban, Muğla’nın 14 plajını işleten şirketin, Antalya Alanya ve Edirne Keşan’da bulunan sahil işletmelerini de devraldığını dile getirdi. Alban, adı geçen şirketin, bakanlıktan kiraladığı kıyı alanlarını işletmesi ve bunun dışında diğer birtakım işletmelere kiralamasının, işletmelerin kıyıları halka kapatmasına, kıyıların para verenlerin kullanabildiği yerler haline gelmesine yol açtığını söyledi.