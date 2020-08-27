TFF 1.Lig’de fikstür çekildi
11 Eylül’de başlayacak olan ligde ilk yarı 4 Ocak tarihinde bitecek. İkinci yarı 22 Ocak’ta başlayacak, sezon ise 8 Mayıs 2021’de tamamlanacak
TFF 1. Lig’de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. 11 Eylül’de başlayacak olan ligde ilk yarı 4 Ocak tarihinde bitecek. İkinci yarı 22 Ocak’ta başlayacak, sezon ise 8 Mayıs 2021’de tamamlanacak. Ligde 4 hafta mücadelesi ise hafta içi oynanacak.
TFF 1. Lig’de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. Kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve takım temsilcileri, kura çekiminde hazır bulundu. 11 Eylül’de start olacak olan TFF 1. Lig’de ilk yarı 4 Ocak tarihinde sona erecek. 22 Ocak’ta başlayacak olan ikinci devre sonunda lig 8 Mayıs 2021’de tamamlanacak. 1. Lig’de 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.
İŞTE FİKSTÜR
TFF 1. Lig’in 2020-2021 fikstürü şu şekilde:
1. hafta
Ümraniyespor-Bandırmaspor
Adanaspor-İstanbulspor
Osmanlıspor-Eskişehirspor
Altay-Samsunspor
Boluspor-Ankara Keçiörengücü
Bursaspor-Adana Demirspor
Menemenspor-Altınordu
Balıkesirspor-Giresunspor
Akhisarspor-Tuzlaspor
2. hafta
İstanbulspor-Altay
Giresunspor-Menemenspor
Altınordu-Bursaspor
Adana Demirspor-Boluspor
Eskişehirspor-Adanaspor
Samsunspor-Ümraniyespor
Bandırmaspor-Akhisarspor
Ankara Keçiörengücü-Osmanlıspor
Tuzlaspor-Balıkesirspor
3. hafta
Akhisarspor-Balıkesirspor
Altay-Eskişehirspor
Boluspor-Altınordu
Ümraniyespor-İstanbulspor
Adanaspor-Ankara Keçiörengücü
Osmanlıspor-Adana Demirspor
Menemenspor-Tuzlaspor
Bandırmaspor-Samsunspor
Bursaspor-Giresunspor
4. hafta
Adana Demirspor-Adanaspor
Eskişehirspor-Ümraniyespor
Balıkesirspor-Menemenspor
Altınordu-Osmanlıspor
Ankara Keçiörengücü-Altay
İstanbulspor-Bandırmaspor
Samsunspor-Akhisarspor
Giresunspor-Boluspor
Tuzlaspor-Bursaspor
5. hafta
Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü
Samsunspor-İstanbulspor
Bandırmaspor-Eskişehirspor
Akhisarspor-Menemenspor
Altay-Adana Demirspor
Adanaspor-Altınordu
Osmanlıspor-Giresunspor
Boluspor-Tuzlaspor
Bursaspor-Balıkesirspor
6. hafta
Eskişehirspor-Samsunspor
İstanbulspor-Akhisarspor
Tuzlaspor-Osmanlıspor
Altınordu-Altay
Adana Demirspor-Ümraniyespor
Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor
Menemenspor-Bursaspor
Balıkesirspor-Boluspor
Giresunspor-Adanaspor
7. hafta
Ümraniyespor-Altınordu
Osmanlıspor-Balıkesirspor
İstanbulspor-Eskişehirspor
Altay-Giresunspor
Adanaspor-Tuzlaspor
Boluspor-Menemenspor
Samsunspor-Ankara Keçiörengücü
Bandırmaspor-Adana Demirspor
Akhisarspor-Bursaspor
8. hafta
Tuzlaspor-Altay
Adana Demirspor-Samsunspor
Balıkesirspor-Adanaspor
Altınordu-Bandırmaspor
Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor
Eskişehirspor-Akhisarspor
Bursaspor-Boluspor
Menemenspor-Osmanlıspor
Giresunspor-Ümraniyespor
9. hafta
Adanaspor-Menemenspor
Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü
Bandırmaspor-Giresunspor
Ümraniyespor-Tuzlaspor
Altay-Balıkesirspor
Osmanlıspor-Bursaspor
İstanbulspor-Adana Demirspor
Samsunspor-Altınordu
Akhisarspor-Boluspor
10. hafta
Menemenspor-Altay
Giresunspor-Samsunspor
Tuzlaspor-Bandırmaspor
Altınordu-İstanbulspor
Adana Demirspor-Eskişehirspor
Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor
Boluspor-Osmanlıspor
Bursaspor-Adanaspor
Balıkesirspor-Ümraniyespor
11. hafta
Eskişehirspor-Altınordu
İstanbulspor-Giresunspor
Akhisarspor-Osmanlıspor
Ümraniyespor-Menemenspor
Altay-Bursaspor
Adanaspor-Boluspor
Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor
Samsunspor-Tuzlaspor
Bandırmaspor-Balıkesirspor
12. hafta
Boluspor-Altay
Menemenspor-Bandırmaspor
Giresunspor-Eskişehirspor
Tuzlaspor-İstanbulspor
Altınordu-Ankara Keçiörengücü
Adana Demirspor-Akhisarspor
Osmanlıspor-Adanaspor
Bursaspor-Ümraniyespor
Balıkesirspor-Samsunspor
13. hafta
Ümraniyespor-Boluspor
İstanbulspor-Balıkesirspor
Samsunspor-Menemenspor
Altay-Osmanlıspor
Adana Demirspor-Altınordu
Ankara Keçiörengücü-Giresunspor
Eskişehirspor-Tuzlaspor
Bandırmaspor-Bursaspor
Akhisarspor-Adanaspor
14. hafta
Adanaspor-Altay
Osmanlıspor-Ümraniyespor
Giresunspor-Adana Demirspor
Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü
Altınordu-Akhisarspor
Boluspor-Bandırmaspor
Bursaspor-Samsunspor
Menemenspor-İstanbulspor
Balıkesirspor-Eskişehirspor
15. hafta
Ümraniyespor-Adanaspor
Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor
Samsunspor-Boluspor
Altay-Akhisarspor
Adana Demirspor-Tuzlaspor
Eskişehirspor-Menemenspor
İstanbulspor-Bursaspor
Bandırmaspor-Osmanlıspor
Giresunspor-Altınordu
16. hafta
Osmanlıspor-Samsunspor
Menemenspor-Ankara Keçiörengücü
Akhisarspor-Giresunspor
Tuzlaspor-Altınordu
Altay-Ümraniyespor
Adanaspor-Bandırmaspor
Boluspor-İstanbulspor
Bursaspor-Eskişehirspor
Balıkesirspor-Adana Demirspor
17. hafta
Ümraniyespor-Akhisarspor
Eskişehirspor-Boluspor
Bandırmaspor-Altay
Altınordu-Balıkesirspor
Adana Demirspor-Menemenspor
Ankara Keçiörengücü-Bursaspor
İstanbulspor-Osmanlıspor
Samsunspor-Adanaspor
Giresunspor-Tuzlaspor
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