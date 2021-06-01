TFF 1.Lig'in yeni ekibi Kocaelispor transferlerini duyurdu
TFF 1.Lig'e yükselen Kocaelispor, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yeni transferlerini duyurdu.
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Kocaliespor, iç transferde Bahattin Köse ile 1 senelik, Mervan Yusuf Yiğit ile 3 senelik yeni sözleşme imzaladı.
Körfez takımı, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile transferlerini duyurdu.
Kocaelispor, TFF 1.Lig play-off final maçında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst lige yükselmişti.
Kamuoyuna Duyurulur;— Kocaelispor (@Kocaelispor) June 1, 2021
Futbolcumuz Bahattin Köse ile 1 senelik, Mervan Yusuf Yiğit ile 3 senelik sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/tL0IiZ0sth
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