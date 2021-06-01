TFF 1.Lig'in yeni ekibi Kocaelispor transferlerini duyurdu

TFF 1.Lig'e yükselen Kocaelispor, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yeni transferlerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2021 Salı, 13:09
TFF 1.Lig'in yeni ekibi Kocaelispor transferlerini duyurdu
Abone Ol google-news

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Kocaliespor, iç transferde Bahattin Köse ile 1 senelik, Mervan Yusuf Yiğit ile 3 senelik yeni sözleşme imzaladı.

Körfez takımı, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile transferlerini duyurdu. 

Kocaelispor, TFF 1.Lig play-off final maçında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst lige yükselmişti.




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler