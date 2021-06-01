TFF 1.Lig'in yeni ekibi Kocaelispor transferlerini duyurdu

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Kocaliespor, iç transferde Bahattin Köse ile 1 senelik, Mervan Yusuf Yiğit ile 3 senelik yeni sözleşme imzaladı.

Körfez takımı, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile transferlerini duyurdu.

Kocaelispor, TFF 1.Lig play-off final maçında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst lige yükselmişti.

Kamuoyuna Duyurulur;

Futbolcumuz Bahattin Köse ile 1 senelik, Mervan Yusuf Yiğit ile 3 senelik sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/tL0IiZ0sth