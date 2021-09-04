TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonu yarın başlayacak
Sezon sonunda 3 takımın TFF 1. Lig'e yükseleceği ligde toplam 7 ekip de küme düşecek.
TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı yarın iki grupta oynanacak 18 karşılaşmayla başlayacak.
Geçen sezon TFF 1. Lig’den düşen Akhisarspor, Ankaraspor ile Eskişehirspor, TFF 3. Lig’den yükselen Adıyaman 1954, Bucaspor 1928, Diyarbekirspor, Isparta 32, Nazilli Belediyespor ve Somaspor’un yanı sıra geçen yıldan devam eden 29 takım, iki grupta mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle GMG Kastamonuspor Kulübünün talebi doğrultusunda 2021-2022 sezonundaki tüm haklarını dondurdu.
Bu karar nedeniyle GMG Kastamonuspor ile oynayacak takımlar, haftayı maç yapmadan geçecek.
Ligden düşmeyecek GMG Kastamonuspor 2022-2023 futbol sezonunda 20 takımlı grupta yer alacak.
TOPLAM 38 TAKIM
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 18, Kırmızı Grup'ta 20 takım mücadele edecek. Beyaz Grup'ta her hafta iki takım haftayı maç yapmadan geçecek.
İlk yarının 26 Aralık 2021 Pazar günü tamamlanacağı ligde 16 Ocak haftasında başlayacak ikinci devrenin 30 Nisan Cumartesi günkü müsabakalarla bitirilmesi planlanıyor. Play-off maçlarının tarihi sonra belirlenecek.
TOPLAM 3 EKİP TFF 1. LİG'E YÜKSELECEK
Ligde normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitiren ekipler doğrudan TFF 1. Lig'e yükselecek.
Gruplarında birincileri takip eden dörder ekip ise TFF 1. Lig'e çıkacak 3. takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek. Kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini geçecek iki ekip finalde karşılaşacak.
Beyaz Grup’ta GMG Kastamonuspor dışında son 3 sıradaki takımlar, Kırmızı Grup’ta da ligi son 4’te bitirecek ekipler lige veda edecek.
İLK HAFTANIN PROGRAMI
Ligde yarın oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:
- Beyaz Grup
15.30 Pazarspor-Kırşehir Belediyespor (Pazar İlçe)
16.00 Zonguldak Kömürspor-Akhisarspor (Karaelmas K.Köksal)
16.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Tarsus İdman Yurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
16.30 Kırklarelispor-Nazilli Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor (Diyarbakır)
20.00 TECO Karacabey Belediyespor-Eskişehirspor (M. Fehmi Gerçeker)
20.00 Şanlıurfaspor-Ankara Demirspor (Şanlıurfa GAP)
20.00 Bucaspor 1928-Isparta 32 (Yeni Buca)
Haftayı maç yapmadan geçecek takımlar: Anagold 24Erzincanspor, Pendikspor
- Kırmızı Grup
15.30 Sivas Belediyespor-Turgutluspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
15.30 Bayburt Özel İdare-Sakaryaspor (Bayburt Genç Osman)
15.30 Silahtaroğlu Vanspor-Adıyaman 1954 (Van Atatürk)
15.30 Hekimoğlu Trabzon-Etimesgut Belediyespor (Yomra İlçe)
16.00 Kahramanmaraşspor-Serik Belediyespor (7 Ocak)
16.30 Bodrumspor-Afjet Afyonspor (Bodrum İlçe)
16.30 Somaspor-Niğde Anadolu (Soma Atatürk)
16.30 Sarıyer-Ergene Velimeşespor (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Çorum-Diyarbekirspor (Çorum Şehir)
20.00 Ankaraspor-İnegölspor (Osmanlı)
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