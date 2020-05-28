TFF açıkladı: 12 Haziran'da başlıyor, küme düşme olacak!

28 Mayıs 2020 Perşembe, 15:45

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in durumuyla ilgili kesin kararı vermek üzere olağanüstü toplandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi. Süper Lig'in 2019-20 sezonunda kalan 8 hafta daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedildi. Lig 12 Haziran'da başlayacak ve önümüzdeki ilk 5 haftanın fikstürü bugün açıklanacak. Türkiye Kupası kaldığı yerden devam edecek ve yarı final maçlarının rövanş fikstürü de bugün açıklanacak.

Maçlara deplasmanlı bir şekilde devam edilecek.

Maçlarda uygulanacak bazı koronavirüs önlemleri ise şöyle:

-Statlarda maç günü bulunacak görevli sayısı kısıtlı olacak

-Basın akreditasyonları kısıtlanacak

-Görevli kişiler maçlardan 2 gün önce testten geçirilecek



5 OYUNCUYA ONAY

TFF, Uluslararası Futbol Birliği IFAB'ın 5 oyuncu değişikliği hakkını da masaya yatırdı. 3 olan değişiklik hakkı, pandemi nedeniyle 5'e çıkarıldı.

Maç günleri uygulanacak talimatlar ise TFF tarafından açıklanacak.Başkan Nihat Özdemir, Başkanvekili Servet Yardımcı, Al i Düşmez, Mehmet Baykan gibi isimler toplantıda hazır bulundu. Zirvede, küme düşme konusunda görüşüldü, ama konuya sıcak bakılmadı.20 Mayıs'ta Riva'da bir araya gelen TFF Yönetimi ile Kulüpler Birliği, ligin 12 Haziran'da yeniden başlaması için anlaşmıştı.

