TFF açıkladı: 6 hakemin testi pozitif!

19 Eylül 2020 Cumartesi, 12:47

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4 klasman hakemi ile 2 klasman yardımcı hakemin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.



