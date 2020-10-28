TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'le bir araya geldi

28 Ekim 2020 Çarşamba, 18:19

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir araya geldi.

TFF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanımız Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekilimiz Servet Yardımcı, teknik direktörümüz Şenol Güneş ve teknik heyetimizi ziyaret ederek görüşmede bulundu." denildi.