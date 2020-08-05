TFF Birinci Lig ekibinden İstanbul Sözleşmesi'ne destek

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:51

Samsunspor Kulübü, kadınları her türlü ayrımcılığa karşı korumak ve aile için şiddeti ortadan kaldırmak için “İstanbul Sözleşmesi”ni desteklediğini bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Ulu Önderimiz, Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu kadınına hitaben, ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın’ sözlerini söylemiş ve milletimizi kurtuluşa ve zafere götüren mücadelede Türk kadınının emeğini bu sözlerle ölümsüzleştirmişti. Atatürklü armayı göğsümüzde taşımanın gururuyla, Samsunspor olarak biz de Atamızın kadına verdiği yüksek değeri, temel değerlerimizden biri olarak görüyoruz ve her zaman kadın erkek eşitliğinin savunucusu olacağız.

Kadınlarımızı her türlü ayrımcılığa karşı korumak ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak için ‘İstanbul Sözleşmesi’ni destekliyoruz. Ülkemizin ilk imzacı devletler arasında olduğu bu sözleşmenin, kadınlarımızın ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmadığı, aile içi şiddetin tarihe karıştığı bir Türkiye için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz.

Kadınları şiddetten ve ayrımcılıktan uzak tutmak ve cinsiyet fark etmeksizin şiddetle mücadele etmek amacıyla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’ni yaşatmak için herkesi bu sözleşmenin destekçisi olmaya davet ediyoruz.”

Koç, Sabancı, Eczacıbaşı gibi Holdingler de geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'ni desteklediğini açıklamıştı.