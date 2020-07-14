TFF Birinci Lig’de gözler son haftada

14 Temmuz 2020 Salı, 14:45

TFF Birinci Lig’de geçtiğimiz hafta deplasmanda Adanaspor’u mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor’un ardından, gözler Süper Lig’e doğrudan yükselecek ikinci takıma ve play off'lara çevrildi.

Hatayspor’un ardından 59 puanla ikinci sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u, 58 puanla Adana Demirspor takip ediyor. BB Erzurumspor ligin son haftasında sahasında ligde iddiası bulunmayan Ümraniyespor’u konuk edecek. Adana Demirspor ise sahasında yine ligde iddiası bulunmayan başka bir İstanbul ekibi İstanbulspor’u ağırlayacak.

3 PUAN DEMEK SÜPER LİG DEMEK

BB Erzurumspor’un olası puan kaybı durumunda, Adana Demirspor berabere bile kalsa ikili averajla BB Erzurunspor’un üzerine çıkıp Süper Lig’e doğrudan çıkan ikinci takım olma şansı bulunuyor. BB Erzurumspor herhangi bir sürprize yer vermeden sahasında 3 puanı alarak doğrudan Süper Lig’e çıkmak istiyor.

DÜŞÜK BİR İHTİMAL AMA…

Hem BB Erzurumspor'un hem de Adana Demirspor’un mağlup olması durumunda, 57 puanla üçüncü sırada bulunan Akhisarspor sahasında Keçiörengücü’nü mağlup ederse geçen sene veda ettiği Süper Lig’e yeniden çıkmış olacak.

PLAY OFF

BB Erzurumspor’un sürprize yer vermeden kazanması durumunda, Adana Demirspor, Akhisarspor ve puan silme cezası bulunmasına rağmen Bursaspor play off’u garantileyen ekipler arasında yer alıyor. 53 puanla ligin altıncı sırasında yer alan Fatih Karagümrük’ü, 51 puanla İzmir ekibi Altay takip ediyor. Fatih Karagümrük ligin son haftasında evinde küme düşmesi kesinleşen Adanaspor’u ağırlayacak. Altay ise, ligde iddiası bulunmayan Giresunspor’a konuk olacak. Fatih Karagümrük’ün kaybedip, Altay’ın kazanması durumunda İzmir ekibi play off’lara katılma hakkı elde edecek.