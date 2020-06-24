TFF devre dışı kulüpler yayın pazarlığına katılacak

24 Haziran 2020 Çarşamba, 14:17

Kulüpler Birliği Vakfı, dün acil kodlu toplanarak önemli prensip kararları aldı.

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki gergin maç gündemiyle toplanan Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, naklen yayın, yeni sezon planlaması ve yabancı oyuncu sayısı konusunu da masaya yatırdı.

Toplantıya katılan kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kulüpler naklen yayın ücretini düşürmek isteyen ve yeni bir anlaşma için çalışma yapan yayıncı kuruluş beIN Sports ile 'direkt' görüşme kararı aldı. TFF'nin, naklen yayın konusunda kulüplerden ziyade yayıncı kuruluşun haklarını gözetmesi başkan ve yöneticileri rahatsız ederken, "Geçen hafta yapılan ödemede de bile Sayın Bakan (Kasapoğlu) TFF'den daha gayretli davrandı" ifadeleri kullanıldı.

Pandemi döneminde Katarlı yayıncının naklen yayın ücretlerini ödememesine yönelik TFF'nin sorumluluk almadığı da anımsatıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, yayıncı kuruluşun 500 milyon dolardan 360 milyon dolarlara çektiği yayın ücretini daha da düşürmek istemesine tepki gösterirken, bazı kulüpler,"Naklen yayın pazarlığını TFF değil, biz yapalım" önerisini masaya koydu. Vakıf üyesi kulüpler de, seçilecek 4 kişilik bir icra kurulunun naklen yayın pazarlığı ve ödemeler konusunda yetkili kılınıp Katarlı yayıncı yetkilileri ile görüşmesi konusunu benimsedi. Bu karar TFF'ye sunulacak ve "Yayın pazarlığını ve ödeme konularını birlikte görüşelim" denecek.

Kulüpler Birliği'nin bir başka önerisi ise liglerin başlangıç tarihine yönelik. TFF'nin 15 Ağustos'ta yeni sezonu başlatmayı planlaması ve haberin sızmasına tepki gösteren kulüpler, "Lig zaten temmuzun sonunda bitiyor. Ne zaman transfer yapacağız? Hazırlık dönemini nasıl ayarlayacağız? Ülkedeki pandemi şartları ortada. Niçin Eylül ayı ve sonrasına bırakılmıyor" ifadesini kullandılar. Bu konuda da TFF'ye telkinde bulunulacak.

Kulüplerin masaya yatırdı ıbir başka mesele ise 14 yabancı kuralının 12'ye indirilmesi önerisi. Kulüplerden bazıları, süren sözleşmeler nedeniyle bu konunun bir sonraki yıla devrolmasını istedi.







