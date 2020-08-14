TFF ligleri niçin tescil etmedi?

14 Ağustos 2020 Cuma, 08:35

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ligleri henüz tescil etmedi. Önümüzdeki hafta kararın çıkması beklenirken gecikmenin nedeni kulüplerden gelen talepler olduğu ortaya çıktı. Gerek TFF 1. Lig gerekse de Bölgesel Amatör Lig'de bir çok takım kendilerinin bir üst lige alınmasını talep ediyor.

Gözler günlerdir Süper Lig'in 22 takım; hatta 24 takıma çıkıp çıkmayacağına çevrilmiş durumda. TFF'nin küme düşürmeyi kaldırmasının ardından TFF 1. Lig Play-off finalinde Fatih Karagümrük'e kaybeden Adana Demirspor, kendisinin de Süper Lig'e alınmasını talep etti. Hatta bir çok kulüp bu yönde destek de verdi.

Kulislerde TFF'nin 22 takımlı Süper Lig'e sıcak baktığı ancak Adana Demirspor'u alması halinde TFF 1. Lig Play-off yarı finalistleri Bursaspor ve Akhisarspor'un da aynı talepte bulunduğundan ötürü bir açmaz oluşacağı konuşuluyor.

"40 haftalık bir dilimde 21 takımlı Süper Lig nasıl oynanacak" diye merak edilirken, üstüne bu sayının 24'e çıkması TFF için çok büyük sıkıntı yaratacak.

TFF ÇARE ARIYOR

Bu aynı zamanda yayın gelirinin de 24'e bölünmesi demek. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, önceki gün, takım sayısının 21'e çıkmasından ötürü yayın gelirinde kayıp oluşacağını belirterek, yetkililerden çözüm istemişti.

TFF bu nedenle Adana Demirspor'u Süper Lig'e ancak Bursaspor ve Akhisar'ı ikna ederse alacak. Şimdi bu iki kulübü ikna etmenin formülleri aranıyor.

Bursaspor ve Akhisarspor, Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınması tartışmaları çıkınca kendileri de aynı talepde bulunmuştu.

Kaynak: Ajansspor