TFF ve Kulüpler Birliği'nin toplantısı sona erdi

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:59

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gündem harcama limitleri.

TFF tarafından ilan edilen harcama limitlerine başta Fenerbahçe olmak üzere kulüpler tepki göstermişti. TFF yöneticileri ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yaptığı toplantı az önce sona erdi.

Kulüpler yüzde 15'lik sapmanın yüzde 40'a çıkarılmasını talep etti.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ TRABZONSPOR KABUL ETMEDİ

Yapılan toplantıda Fenerbahçe, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını talep etti. Nihat Özdemir, tüm kulüplerin ortak ıslak imzasının olması gerektiğini söylerken Trabozonspor ve Galatasaray Fenerbahçe'nin bu talebini kabul etmedi.

KASIMPAŞA'DAN TEKLİF



Kasımpaşa kulübü ise harcama limitlerine gelirlerin 3'te 1'inden fazlasının yansıtılmasını talep etti. Bunun yanı sıra Kulüpler Birliği %15 olan sapma payının %40'a çıkarılması yönünde talepte bulundu.



Kulüp başkanları Riva'dan ayrılırken, TFF Başkan ve Başkan Vekilleri ile, TFF Lisans Kurulu toplantıya kaldığı yerden devam ediyor.