TFF, Volkan Demirel'i onurlandırdı

TFF'nin Milli Takımlar resmi hesabından yapılan paylaşımda, eski file bekçisi Volkan Demirel'in 17 yıl önce bugün milli formayı ilk kez giymesi kutlandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2021 Çarşamba, 14:12
TFF, Volkan Demirel'i onurlandırdı
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Milli Takımlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Volkan Demirel’in A Milli takım formasıyla sahaya çıkışının 17. yılını kutladı. 

Milli Takımımızın o dönemki file bekçisi Volkan Demirel, 28 Nisan 2004 tarihinde Belçika karşısında ilk kez A Milli formayla sahaya çıkmıştı. Ay-yıldızlı formayla Euro 2008 üçüncülüğü yaşayan Demirel, 63’ü A Milli olmak üzere toplam 85 defa milli formayı giymişti.

17 yıl önce bugün hazırlık maçında Belçika'ya konuk olan millilerimiz, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Milli Takımlar'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım: 



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