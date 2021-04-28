TFF, Volkan Demirel'i onurlandırdı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 14:12

Milli Takımlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Volkan Demirel’in A Milli takım formasıyla sahaya çıkışının 17. yılını kutladı.

Milli Takımımızın o dönemki file bekçisi Volkan Demirel, 28 Nisan 2004 tarihinde Belçika karşısında ilk kez A Milli formayla sahaya çıkmıştı. Ay-yıldızlı formayla Euro 2008 üçüncülüğü yaşayan Demirel, 63’ü A Milli olmak üzere toplam 85 defa milli formayı giymişti.

17 yıl önce bugün hazırlık maçında Belçika'ya konuk olan millilerimiz, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Milli Takımlar'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:



