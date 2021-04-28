Türk milli takımının EuroBasket 2022'deki rakipler belli oluyor
EuroBasket 2022'deki rakipler belli oluyor. Türkiye, FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde, Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile 3. torbada yer alıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2022) kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın kura çekimi TSİ 14.00'te, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Verti Music Hall'de yapılacak.
FIBA'nın dijital kanallarından canlı yayımlanacak kura çekiminde, turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 takım, altışarlı dört gruba yerleştirilecek. Grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz eşleşecek.
Türkiye, FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde, Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile 3. torbada yer alıyor.
Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.
Torbalarda yer alan ülkeler şöyle:
1. torba: İspanya, Sırbistan, Yunanistan, Fransa
2. torba: Litvanya, Rusya, İtalya, Çekya
3. torba: Polonya, Hırvatistan, Türkiye, Slovenya
4. torba: Almanya, Ukrayna, Finlandiya, Gürcistan
5. torba: Belçika, Macaristan, İsrail, Büyük Britanya
6. torba: Bosna Hersek, Hollanda, Estonya, Bulgaristan.
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