TFF'de 'eksik' genel kurul

01 Eylül 2020 Salı, 16:23

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibra edilirken, Ankara'daki birleşim Türk futbol tarihinin en az katılımlı genel kurulu olarak tarihe geçti.

TFF yönetiminden Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın kulüpleri tek tek arayıp davet etmesine karşın 330 delegeden 170'i salona geldi. Aramalarda, ''Nihat abinin özel ricası'' ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Antalyaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa başkanları genel kurula gelmedi. 2 başkan cezası diğerleri ise tercihleri sonucu salonda yer almadı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Sancak da genel kurula katılmadı. Katılan kulpler de başkan düzeyinde temsil edilmedi.

Genel Kurul üyeleri bütçe faaliyet ve statü değişikliği ile ilgili belgelerin zamanında gelmediğini ve genel kurul hükümerinin ihlal edildiğini söylediler.

Fedrasyonun Tahkim ve PFDK ile ilgili statü değişikliği talebi ise 3/2 çoğunluk olmaması nedeniyle gerçekleşmedi.

Bazı genel kurul üyeleri mali genel kurulun iptali için dava açacak. 30 gün içinde dava açılırsa genel kurul iptal olabilir.

Yine genel kurulda 'Üyelerin tamamının onayı ile yönetim ibra edildi' sözü genel kurula gelmeyen üyelerce eleştirildi.

Genel Kurulu’nda okunan gündem maddelerinin ardından yapılan oylamalar ile birlikte TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu hesap ve faaliyetlerinden ötürü sadece katılıcılarca ibra edildise de gider tablosundaki 126 milyonluk büro harcamasının Süper Lig'deki 21 takımım 14'ünün harcama bütçesinden fazla olduğu da ortaya çıktı ve eleştirildi.