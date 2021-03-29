TFF'den 28 şampiyonluk açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebi hakkında açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden açıklama geldi.
SELİM SOYDAN: "HAKKIYSA ALIR"
TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonlukla ilgili başvurusu hakkında yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk hakkıysa alır. Hakkıysa alması lazım." dedi.
"YENİ DELİLLERİ Mİ VAR?"
TFF'nin Fenerbahçe'nin geçmiş yıllarda eski şampiyonluklarla ilgili başvuru yaptı dönemde Tahkim Kurulu Başkanı olan Türker Aslan "Beni bu tartışmaya sokmayın. Bizim zamanımızda inceledik ve reddettik. Sanırım Haluk Ulusoy dönemiydi, TFF de uygun görmedi, bize de geldi ve reddettik. Tahkim Kurulu karar verdikten sonra yeni bir gerekçe, yeni bir delil çıkmadıkça bu konu gündeme getiremez. Fenerbahçe'nin iddiası ne, yeni delil mi buldular bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
AHMET ÇAKAR: "ONAYLANMALI"
Eski hakem Ahmet Çakar ise "Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulduysa, TFF ne zaman kurulduysa, o tarihlerden itibaren oluşan tüm birinci lig şampiyonlukları sayılmalıdır. Bana spor hakimliği görevini verseler, bu şampiyonlukları onaylardım." şeklinde konuştu.
SİNAN ENGİN: "VERİLMEZ"
Öte yandan Sinan Engin ise "Bu şampiyonluklar verilmez." yorumunu yaptı.
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