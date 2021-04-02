TFF'den korona açıklaması! 3 hakem pozitif, Galatasaray maçı Abdulkadir Bitigen'in...
Türkiye Futbol Federasyonu 3 hakemin korona virüse yakalandığını açıkladı. Daha önce Fırat Aydınus'ın yöneteceği açıklanan Hatayspor - Galatasaray maçına erine Abdulkadir Bitigen atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3 hakemin korona virüse yakalandığını açıkladı.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İki Üst Klasman hakemimiz ile bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.
FIRAT AYDINUS'UN YERİNE ABDULKADİR BİTİGEN
Daha önce Fırat Aydınus'ın yöneteceği açıklanan Hatayspor - Galatasaray maçına erine Abdulkadir Bitigen atandı.
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