TFF'den kulüplere limit yanıtı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:49

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulüp yöneticilerimiz ve kulüplerimizin mali işler ve finans bölümlerinden sorumlu profesyonelleri, TFF Kulüp Lisans Kurulu'na ilettikleri belgeler sonucunda nasıl bir limite sahip olacaklarını önceden kolayca hesaplayacak bilgi ve yeteneğe sahiptirler."

TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine en büyük tepkiyi Fenerbahçe gösterirken, Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ açıklanan limitlerle ilgili "Rakamlar bizi çok şaşırtmadı. Beklediğimiz aralıklarda çıktı. Biz kulüp olarak öncesinde tüm hesaplamalarımız yapmıştık ve açıklanana yakın bir rakam bekliyorduk" diye konuştu.

Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, kritik Kopenhag maçı öncesi yaptığı açıklamada açıklanan limiti önceden bildiklerini söyledi.