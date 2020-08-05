TFF'den kulüplere limit yanıtı
Transfer döneminin açılmasıyla harcama limitlerini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu başta Fenerbahçe ve Kasımpaşa olmak üzere kulüplerin tepkisini çekmişti. Harcama limitinin yankıları sürerken, TFF yaptığı açıklamada kulüplerin TFF'ye sundukları belgeler neticesinde limitlerini önceden kendilerinin de hesaplayabileceğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kulüp yöneticilerimiz ve kulüplerimizin mali işler ve finans bölümlerinden sorumlu profesyonelleri, TFF Kulüp Lisans Kurulu'na ilettikleri belgeler sonucunda nasıl bir limite sahip olacaklarını önceden kolayca hesaplayacak bilgi ve yeteneğe sahiptirler."
TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine en büyük tepkiyi Fenerbahçe gösterirken, Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ açıklanan limitlerle ilgili "Rakamlar bizi çok şaşırtmadı. Beklediğimiz aralıklarda çıktı. Biz kulüp olarak öncesinde tüm hesaplamalarımız yapmıştık ve açıklanana yakın bir rakam bekliyorduk" diye konuştu.
Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, kritik Kopenhag maçı öncesi yaptığı açıklamada açıklanan limiti önceden bildiklerini söyledi.
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