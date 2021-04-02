TFF'den Milli Takım'a 3 milyon 750 bin Avro prim
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Dünya Kupası Elemeleri’nde maç başına 100’er bin Avro’yu prim sistemine göre dağıttığı öğrenildi. Federasyon toplamda Milli Takım'da yer alan futbolculara 3 milyon 750 bin Avro ödeme yaptı.
A Milli Futbol Takımımızın Hollanda ve Norveç maçlarındaki galibiyet primleri belli oldu.
Ajansspor'un haberine göre; 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Takım'a, Türkiye Futbol Federasyonu maç başı 100'er bin Avro prim verdi.
Prim sistemine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin Avro, karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin Avro, kadroda yer alan oyuncu da 50 bin Avro kazandı.
Toplam tutarın ise 3 milyon 750 bin Avro olduğu aktarıldı.
İşte oyuncu başına verilen primler
Uğurcan Çakır: 200 bin Avro
Çağlar Söyüncü: 200 bin Avro
Umut Meraş: 200 bin Avro
Ozan Tufan: 200 bin Avro
Okay Yokuşlu: 200 bin Avro
Hakan Çalhanoğlu: 200 bin Avro
Yusuf Yazıcı: 200 bin Avro
Kenan Karaman: 200 bin Avro
Burak Yılmaz: 200 bin Avro
Zeki Çelik: 100 bin Avro
Ozan Kabak 175 bin Avro
Kaan Ayhan: 175 bin Avro
Caner Erkin: 150 bin Avro
Enes Ünal: 150 bin Avro
Taylan Antalyalı: 150 bin Avro
Deniz Türüç: 125 bin Avro
Mert Günok: 200 bin Avro
Mert Müldür: 150 bin Avro
Orkun Kökçü: 100 bin Avro
Emre Kılınç: 50 bin Avro
Dorukhan Toköz: 100 bin Avro
Altay Bayındır: 200 bin Avro
Cenk Tosun: 100 bin Avro
Halil Akbunar: 75 bin Avro
Abdülkerim Bardakçı: 50 bin Avro
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