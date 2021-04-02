TFF'den Milli Takım'a 3 milyon 750 bin Avro prim

02 Nisan 2021 Cuma, 13:48

A Milli Futbol Takımımızın Hollanda ve Norveç maçlarındaki galibiyet primleri belli oldu.

Ajansspor'un haberine göre; 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Takım'a, Türkiye Futbol Federasyonu maç başı 100'er bin Avro prim verdi.

Prim sistemine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin Avro, karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin Avro, kadroda yer alan oyuncu da 50 bin Avro kazandı.

Toplam tutarın ise 3 milyon 750 bin Avro olduğu aktarıldı.

İşte oyuncu başına verilen primler

Uğurcan Çakır: 200 bin Avro

Çağlar Söyüncü: 200 bin Avro

Umut Meraş: 200 bin Avro

Ozan Tufan: 200 bin Avro

Okay Yokuşlu: 200 bin Avro

Hakan Çalhanoğlu: 200 bin Avro

Yusuf Yazıcı: 200 bin Avro

Kenan Karaman: 200 bin Avro

Burak Yılmaz: 200 bin Avro

Zeki Çelik: 100 bin Avro

Ozan Kabak 175 bin Avro

Kaan Ayhan: 175 bin Avro

Caner Erkin: 150 bin Avro

Enes Ünal: 150 bin Avro

Taylan Antalyalı: 150 bin Avro

Deniz Türüç: 125 bin Avro

Mert Günok: 200 bin Avro

Mert Müldür: 150 bin Avro

Orkun Kökçü: 100 bin Avro

Emre Kılınç: 50 bin Avro

Dorukhan Toköz: 100 bin Avro

Altay Bayındır: 200 bin Avro

Cenk Tosun: 100 bin Avro

Halil Akbunar: 75 bin Avro

Abdülkerim Bardakçı: 50 bin Avro