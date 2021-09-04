TFFGHD Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın MHK değişimi için baskı yaptığı iddia edildi

04 Eylül 2021 Cumartesi, 16:00

TFF'nin hakem klasmanlarını açıklamasının ardından Abdurrahman Arıcı'nın hakemleri ve gözlemcileri arayarak alınan kararlara itiraz etmeleri yönünde baskı yaptığı iddia edildi. Eski hakem, Arıcı'nın hakemleri arayarak 'Tahkim Kurulu başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve yapılan itirazlarınız kabul edilecek' dediği ve bu sayede Serdar Tatlı ve MHK yönetimini değiştirmeye çalıştığını söyledi.

HEM İŞVEREN HEM SENDİKACI

2012’den bu yana Genel Başkan olan Abdurrahman Arıcı'nın hem TFFFGHD Başkanı, hem de Türkiye Futbol Federasyon’unda Temsilciler Kurulu Başkanı olması işveren-işçi sendikası başkanı tezatlığını ortaya koyuyor. Bugün yapılacak Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) seçimlerine tekrar aday olan Arıcı'nın Merkez Hakem Kurulu Talimatları'na göre yaş haddinin dolmasından dolayı adaylığının düşmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili Uğur Temel'in yazısının bir bölümü şöyle:

Merkez Hakem Kurulu Talimatının 29/4 Yaş Hesaplaması Maddesine göre; Yaş hesaplamasında 1 Ocak tarihi esas alınarak; kadronun belirlendiği yıldan, doğum yılının çıkartılması ile hesaplanır. Yaş hesaplanmasında yaşın tamamlanması dikkate alınır. SEZON İÇERİSİNDE YAŞ SINIRINI AŞANLAR SEZON SONUNA KADAR KADRODA KALIR, SEZON SONU KADROLARINI KAYBEDERLER. Abdurrahman Başkan; 2020-2021 sezonu içerisinde yaş sınırını aştığı için kadrosunu sezon sonuna kadar korumuştur. 2 Mayıs doğumu ocak ayına çekilerek sezonu tamamlattırılmıştır TFF sezonu 1 Temmuzda başlar-30 Haziranda sona erer. Buna göre 30 Haziranda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 65.inci maddesi ve TFFHGD Tüzüğümüzün 10/3 ve 10/6 ncı maddeleri yürürlüğe girer.

TFFHGD TÜZÜĞÜ 10/3: Dernekler kanunu, diğer ilgili mevzuat veya dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler gereğince üye olma hakkını kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Böyle bir durum tespitinde üyelik kaydı Şube yönetim kurulunca ve gerekçesiyle birlikte en çok 1 ay içinde Genel merkez yönetim kuruluna bildirilir.

TFFHGD TÜZÜĞÜ 10/6 : Herhangi bir nedenle, Faal Futbol hHemliği, Faal Futbol Gözlemciliği ve Faal Futbol Mentörlüğü sona eren veya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir sonraki sezon için vizeleri yapılmayan asil üyelerin,üyelikleri TFF tarafından vizeleri yenilenmediği anda sona erer. Bu durumda ise 5253 sayılı dernekler kanununun 32.nci maddesi ; “Derneklerde üye olma hakkını kaybedenleri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticilerine idari para cezası verilir.” hükmederken; 33.üncü madde ise: “32.maddedeki ‘ Dernek yöneticileri’ Şube yönetim kurulu başkanını ifade eder.