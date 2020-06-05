TFF'nin pandemi protokolünde büyük unutkanlık!

05 Haziran 2020 Cuma, 13:24

12 Haziran'da Süper Lig'i başlatmayı planlayan TFF'nin,geçen ay yürürlüğe giren pandemi protokolünde stadyumlarda görev yapacak polis ve güvenlik görevlileri unutuldu.

TFF'nin Alman Birinci Ligi Bundesliga'nın 'pandemi sürecinde futbol' yönetmeliğinin bir benzerini günlerce yapılan çalışmalar sonrası hazırlayan TFF, antrenman, hazırlık süreci, müsabaka dönemi, olası pozitif vaka gibi konularda bir dizi önlem almış, futbol takımlarına en az 8 koronavirüs testi zorunluluğu getirmişti. Yine TFF, iki maç arasında da önlem ve test sayısını maksimumda tutmuştu.

Ne var ki, TFF'nin Sağlık Protokolünde, statlarda genel güvenliği sağlayacak Emniyet Müdürlüğü biriminin unutulduğu ortaya çıktı. Sürece İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dahil edilmediği öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü de illere bir genelde göndererek, müsabakalarda görev yapacak personelin en az karşılaşmadan 2 gün önce koronavirüs testine girmesini talep etti.

Ancak güvenlik güçlerinin koronavirüs testinin kim tarafından yapılacağı henüz belli değil. Bu test uygulamalarını ev sahibi takımın mı, Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı il temsilciliğinin mi, yoksa genel uygulamada il emniyet müdürlüklerinin mi yapacağı konusu netlik kazanmazken, statlarda görev alacak polislerin "test yaptırmadan" müsabakada görevlendirilmeleri, ligin seyrini de olumsuz yönde etkileyecek.





Gözler TFF'nin kulüpler ve Emniyet Genel Müdürlüğü Spor Şube ile yapacağı görüşmelere çevrildi.



