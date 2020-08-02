TFF'ye 22 takımlı lig için telkin!
Yeni bir karar çıkarsa Play-off'ta penaltılarla elenen Adana Demirspor da Süper Lig'e yükselecek.
TFF, bazı kulüplerin yapmış olduğu ’Süper Lig 22 takım olsun’ önerisini gelecek hafta yönetim kurulu toplantısında değerlendirecek.
Böyle bir karar çıkarsa Play-off'ta penaltılarla elenen Adana Demirspor da Süper Lig'e yükselecek.
TFF'ye siyaset ve iş dünyasından 22 takımlı lig konusunda çok sayıda teklinin geldiği de sızan bilgiler arasında.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bu karardan sonra istifasını verebileceği de konuşuluyor.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun geçen çarşamba günü yaptığı yönetim kurulu toplantısında, Süper Lig’de bu sezon küme düşmenin kaldırılması kararı çıkmıştı. Gelecek sezon Süper Lig’in 21 takımla oynanması kararı sonrası bazı kulüplerin ’22 takımlı lig’ başvurusu için federasyon, bayramdan sonra toplanacak. Yönetim kurulu, kendilerine iletilen bu konu hakkında görüşeceği öğrenildi.
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