TFF’ye veryansın

19 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertli kulübün online gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Koç’un öne çıkan sözleri şöyle:

- Futbol takımımıza Türkleştirme politikası uyguluyoruz. Yanlış kararlarla yaptığımız transferlerden dersler aldık, tecrübe kazandık. Ekonomik şartlarımız her anlamda bizi kısıtlıyor. Artık yüksek transfer ücreti vermek hiçbir kulüp için söz konusu değil. İyi bir transfer portföyümüz var.

- Bazı oyuncularımıza ilgi ve teklifler var. Kiralama ve bonservisi olmayan oyunculara odaklanıyoruz. Ana hedefimiz yaş ortalamasını, maaş bütçesini indirmek, omurgayı oluşturmak, Türklere odaklanmak. Altyapı konusunda kısa vadede en önemli amacımız takımları, hocaları kuvvetlendirmek. Tesislerimizi altyapı ve A takımın beraber çalışacağı hale getirmek.

- Pandemi sonrasında ligde gelen fırsatları değerlendiremedik. Futbolculara bu konuda kızıyorum.

- Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin zihninde unutulmaz bir yere sahiptir.

- Adalet konusunda büyük sıkıntı yaşadık. Semih Özsoy ve ben, 2010-11 şampiyonluğu konusunda federasyon başkanıyla ters düştük, polemiklere girdik. Ben 45, Semih Bey 60 gün ceza aldık. Sonra bir maçta olaylar yaşandı, küfür, kıyamet, sahaya inmeler. Covid talimatlarında birinin elini sıkmaya bile sahaya girseniz 60 gün ceza yazıyor ama o maçtan sonra verilen cezalara baktığınızda nokta, satırbaşı. Göz göre göre yaşanan bir olayı hiçbir şey olmamış gibi halı altına süpürmek olmaz. Futbolun inandırıcılığı, güveni kalmaz. Kardeşim ‘sizin içinizde örgüt var’ deniyor. Bu ceza mıdır değil midir? Bunu açıklayacaksınız.

- Yabancı oyuncu sayısı konusuyla ilgili Tahkim’e gittik. Böyle ‘Biz bunun kararını verdik siz de uygulayacaksınız’ olmaz. Bu kadar önemli bir karar 2-3 hafta kala bize dikte edilmeye çalışılıyor. Bu karar bizi o kadar çok etkilemez ama başka kulüpleri etkiler ve biz de onların yanında olacağız. Futbolun paydaşları arasında kopukluk var ve bu iş böyle gitmez.

- Bu federasyon Türk futboluna daha ne kadar fayda sağlayabilir ciddi şüphelerim var. Biz 3 Temmuz’u yaşadık ve çok ciddi darbe yedik. Maddi ve sportif açıdan çok önde olduğumuz dönemde belimizi kırdılar. Bankalar Birliği’nden anlayış bekliyoruz.

- Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Geçen sezon bir sefere mahsus yüzde 15’lik indirim yaptık. Bu sezon pandemi indirimi ve sonraki sezonlarla ilgili indirim istiyorlar. Yayıncı 3.1 milyar lira ödemesi gerekirken, yeni miktarın 1.7 milyara indiği ifade ediliyor.