TGC Levent Gültekin'e yapılan saldırıyı kınadı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), gazeteci Levent Gültekin’e yapılan saldırıyı kınadı. Cemiyet, Türkiye’de uzun yıllardır gazetecilere saldıranlara “cezasızlık” sağlandığına da dikkat çekti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu 8
Mart 2021 Pazartesi günü Halk TV önünde saldırıya uğrayan gazeteci Levent
Gültekin için açıklama yayımladı. Türkiye’de uzun yıllardır gazetecilere
saldıranlara “cezasızlık” sağlandığına dikkat çeken TGC Yönetim Kurulu
gazetecilere yönelik saldırı eylem planı hazırlayıp gerçekleştirenlerin bulunup
cezalandırılması için çağrı yaptı.
TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer
aldı:
“Ülkemizde halkın doğru ve yansız bilgilenmesi için görev
yapan gazetecilere yönelik şiddet artarak sürmekte ve gazetecilerin can
güvenliğini tehdit etmektedir.
Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü anlamakta zorlanan bazı
siyasetçilerin gazetecileri sürekli hedef göstermeleri, bu tip saldırılarda
önemli rol oynamaktadır. Kendilerine ve partilerine yönelik eleştirilere
tahammül edemeyen bu siyasetçiler, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık
gazetecileri tehdit etmekte, sonra da yönlendirdikleri gruplar, gazetecilere
evlerinin, iş yerlerinin önünde saldırmaktadır. Olaylarla ilgili tanıklara,
kamera kayıtlarına rağmen saldırganlar genellikle serbest kalmakta ve ceza
almamaktadır.
TGC Basın Müzesi’nin Öldürülen Gazeteciler Galerisi’nde her
siyasi görüşten 66 gazetecinin fotoğrafı bulunmaktadır. Bu fotoğraflara yeni
isimlerin eklenmesi an meselesidir.
Son olarak Halk TV programcısı gazeteci Levent Gültekin 8
Mart 2021 Pazartesi günü Bakırköy’de kalabalık bir grubun saldırısına
uğramıştır. Olayla ilgili kamera kayıtları da kamuoyuna yansımıştır. Gazeteci
Levent Gültekin’e yapılan saldırıyı kınıyor, meslektaşımıza ve Halk TV
çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bu defa
yakalanıp cezalandırılmasını umuyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden
gazetecilere saldırı eylem planı hazırlayan, eli sopalı dayak ekipleri
oluşturanları en kısa sürede bulup adalete teslim etmeleri istiyoruz.
İktidar tarafından açıklanan insan hakları eylem planı gündemdeyken gazetecilere yapılan saldırıların da insanlık suçu olduğunu hatırlatıyor ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den bu saldırıları gerçekleştirenlere karşı ne zaman hukukun işletileceğini açıklamasını bekliyoruz.”
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