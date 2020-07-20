TGS, ‘İkale sözleşmesi’ imzalatıyor

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Daha önce personeline 2020 ve 2021 yıllarına ait ikramiyelerden vazgeçtiklerine dair feragatname imzalatmak isteyen TGS, şimdi de personeli işten çıkarmak için çeşitli yollara başvuruyor. İşten çıkarma yasağı devam ettiği için de işçiler ile kendileri ayrılmış gibi “ikale sözleşmesi” yapılmak isteniyor.

Hava-Sen, TGS yönetiminin emek, hak, hukuk, gibi kavramları bir kenara bırakarak büyük bir işten çıkartma operasyonu başlattığını, cumartesi-pazar demeden çalışanları iş sözleşmelerini sonlandırmak için personel birimlerine çağırdıklarını bildirdi.

TGS’nin, işten çıkartma yasağını arkadan dolaşarak aşmak için kıdem tazminatını ödemek vaadiyle sözleşmeleri ortadan kaldırmayı teklif ettiğini belirten Hava-Sen, “Hukukumuzda karşılıklı anlaşma yoluyla yapılan bu işlem ‘ikale’ olarak tanımlanmaktadır.

Bu yöntemle TGS, işten çıkartması halinde işçisine ödeyeceği 2 aylık ihbar tazminatlarını da gasp etmiş olmaktadır. Yine bu yöntemle işçinin işe iade davası açma hakkı da elinden alınmaktadır” dedi. İşverenin ikale yoluyla elinden belge alarak kapıya koyduğu işçisine “işsizlik maaşı” alabileceği yolunda açıkça yasaya aykırı biçimde bilgi verdiğini dile getiren Hava-Sen, karşılıklı rıza ile yapılan ikale işleminde işçinin işsizlik maaşı alma hakkı bulunmadığını vurguladı.

Hava-Sen, “Böylece ihbar tazminatı ödemek ve dava edilmekten kurtulan TGS, işçinin 10 ay süreyle alabileceği işsizlik maaşına da engel olmaktadır” dedi.