TGS İzmir: Basın kartı olmayan gazeteciler de aşılansın

01 Nisan 2021 Perşembe, 15:29

TGS İzmir Şubesi Başkanı Hüner, yaptığı açıklamada, TGS, TGF, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Gazeteciler Cemiyeti'nin de (GCD Ankara) Sağlık Bakanlığı'na uzun süredir girişimde bulunduğunu, gazetecilerin öncelikli gruplar arasında aşı olmaları gerektiğine ilişkin mektup yazdıklarını bildirdi.

Gazetecilerin salgının başından bu yana ''sokakta, haber peşinde koşmayı'' sürdürdüğünü ifade eden Hüner, şunları kaydetti:

''Sağlıklı bilgiye sağlıklı gazeteciyle ulaşılır. Gazeteciler, gece - gündüz demeden zor koşullarda çalışan, görevleri uğruna hayatını riske atan kamu yararına çalışan meslek mensuplarıdır. Bu süreçte 40'ın üzerinde gazeteci meslektaşımız koronovirüsten yaşamını yitirdi. Basın mensuplarının koronovirüs aşılama sürecinde öncelikli gruplar arasına alınması yerinde bir karardır. Ancak, internet sitelerinde, radyo-tv ve gazetelerde basın kartı olmadan çalışan binlerle ifade edilecek basın emekçilerinin de bu sistem içine alınması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminde, basın iş kolundaki işyerlerinde çalışanların tümü kayıtlıdır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sisteminin verileri değil, SGK'nın verileri sisteme giriş yapılırsa, basın kartı olmayan matbaa çalışanları, basın kartı olmayan gazeteciler de sisteme dahil edilerek adalet sağlanabilir. TGS ve TGF bu konuda eksiklerin giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na girişimde bulunmayı sürdürecektir.''