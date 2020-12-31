2020'nin gazeteciler için özeti: Sosyal medya paylaşımına bile tutuklama

31 Aralık 2020 Perşembe, 16:23

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın- İş) Genel Başkanı Faruk Eren, 2020 yılının basın emekçileri açısından nasıl geçtiğini ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. TGS Başkanı Durmuş, Türkiye’nin basın özgürlüğünün ihlali konusunda yıllardır liderliği kimseye kaptırmadığını hatırlatarak, “Bu yıl da liderliğini korudu. 14 gazeteci tutuklandı, 6’sı halen cezaevinde. İktidarın muhalif medyaya baskılarında geri adım olmadı, RTÜK ve Basın İlan Kurumu kanalıyla muhalif medya aracılığıyla susturulmaya çalışıldı” dedi.

Koronavirüs pandemisinin basın emekçileri açısından etkisi olduğunu vurgulayan Durmuş, “Pandemi haberleri nedeniyle onlarca gazeteci gözaltına alındı. Birçok meslektaşımız koronavirüse yakalandı. Pandeminin etkisiyle örgütlü olduğumuz işyerlerinde evden çalışmaya geçildi. Diğer medya kuruluşlarında da benzer kararlar alındı ama televizyon kanallarında vardiyalı çalışma düzenine geçildi. Bu yeterli olmadı” diye konuştu.

Durmuş sendikasız olan gazetecilerin evden çalışırken mesai saatlerinin uzadığına dikkat çekerek, “Özetle basın özgürlüğü ihlalleri sürdü, gazeteciler güvencesiz ve düşük ücretle çalıştı” diye ekledi.

Basın- İş Başkanı Eren ise 2020 yılının başında Libya’da yaşamını yitiren MİT mensubuyla ilgili 6 gazetecinin tutuklandığını hazırlatarak, tutuklanan gazetecilerin yayın politikası açısında ayrı çizgilerde olduğuna dikkat çekti. “Bu davanın yarattığı olumlu şeylerden biri her kesimden gazeteci bu davayı izledi ve dayanışma içinde oldu” diyen Eren, koronavirüs salgınıyla ilgili haber yapan gazetecilerin tutuklandığını ve gözaltına alındığını kaydederek, şunları ekledi:

“Sosyal medya paylaşımları ve haberleri nedeniyle gazeteciler tutuklandı. Sahada çalışmak zorunda olan gazeteciler koronavirüse yakalandı, hastalandı.”